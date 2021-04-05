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Bakan Selçuk, Masal Konağı'nın açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas’ta Masal Konağı’nın açılışını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas'ta Masal Konağı'nın açılışını yaptı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas temasları kapsamında Gökçebostan Mahallesinde bulunan Masal Konağı'nın açılışını yaptı. Açılış kurdelesini Bakan Selçuk, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü kesti. Bakan Selçuk, açılışın ardından konağı gezerek idarecilerden bilgi aldı. Masal Konağı'nda boyama yapan öğrencilerle birlikte önlük giyerek boyama yapan Selçuk, öğrencilerle sohbet ederek vakit geçirdi.


Bakan Selçuk, konak açılışının ardından AK Parti Sivas İl başkanlığını ziyaret etti ve ardından, karayoluyla Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan ayrıldı.

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