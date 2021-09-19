Bakan Soylu'ya görkemli karşılama

Günü Sivas'ta dolu dolu geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı etkinliklerin ardından Sivas Valiliğini ziyaret etti. Soylu'yu burada kalabalık grup karşıladı. Coşku içerisindeki vatandaşlar Soylu ile fotoğraf çektirebilmek için birbiri ile yarıştı. Soylu valilik binasına güçlükle girebildi. İçerine Sivas Valisi Salih Ayhan ile görüşen Soylu daha sonra Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret edip Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile görüştü. Bilgin burada Soylu'ya Sivas bıçağı ve Sivasspor forması hediye etti. Burada konuşan Soylu, “2019 yerel seçimlerinde seçimlerin de Sivas'a geldiğimde burada hakikaten bu meydanda aldığımız sorumluluk Sivaslının göstermiş olduğunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bunu da açık söyleyeyim. Sivas'ın kendi sahiplenmesini ortaya koyan sayın başkanımıza vekillerimize, başta sayın Cumhurbaşkanımıza sahiplenmesini ortaya koyan o anlayış insanın hayatı boyunca unutmayacağı fotoğraflar olur. Bence bunun başındadır. Bereketli toprakların bereketli insanlarıdır. Onun için her geldiğimizde tekrar insanın kendini tazelemesi gereken bir yerdir burası” dedi. Soylu ve beraberindekiler daha sonra Sivas Valiliği ek binası önünde, Kastamonu afetinde görev alan kamu personeli ve askerlerle bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu son olarak yapımı bitmek üzere olan Hamidiye Kültür Parkındaki çalışmaları inceledi. Burada Bakan Soylu'ya Kangal köpeği hediye edildi.