Bakan Yanık da tehlike atlatmış

Bakan Yanık, Tokat Valiliği çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konvoyunda yaşanan kazayı anlatan Yanık, yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Biz kaza atlattık konvoyumuzda koruma arkadaşlarımızdan ikisi de zaten hemen ambulansla hastaneye götürüldüler. İkisi de müşahede altında. Gerekli tetkikler yapılıyor. İncelemeler yapılıyor. İlk bulgularda ciddi bir şey yok. Şükürler olsun doktorlarımızın söylediği gerekli takipler yapılıyor. Biz de takip ediyoruz arkadaşlarımız anbean durumlarıyla ilgili hem bilgi alıyoruz hem yapılması gereken işleri takip ediyoruz. Hepimize çok geçmiş olsun. Elhamdülillah. Rabbim korudu arkadaşlarımızı” dedi.

Kendisi de tehlike atlattı

Bakan Yanık içerisinde bulunduğu aracın da tehlike atlattığını ifade edip, “Yani yağış biliyorsunuz. Yağışlı havada muhtemelen görüş mesafesi sıkıntısı sebebiyle bizim de ondan iki dakika önce önümüze bir araç kırdı. Fakat biz bir şekilde geçtik. Arkadaşlarımızın önüne de maalesef aniden bir sollama yapmaya çalışan araç çıkmış. Dolayısıyla yerlerde kaygan olduğu için öyle bir kaza meydana geldi. Muhtemelen arkayı görmüyor diğer şeylerde sollama yapanlarda yağışlı olduğu için öyle bir sıkıntı oldu maalesef” şeklinde konuştu.