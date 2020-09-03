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Bakan Yardımcısı Demircan, Sivas'ta incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Misbah Demircan, Sivas kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapılarda incelemelerde bulundu.


Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sivas'a gelen Kültür ver Turizm Bakan Yardımcısı Misbah Demircan, ilk olarak Sivas Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Demircan'a Vali Salih Ayhan tarafından hediyeler takdim edildi. Demincan ardından Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.


Bakan Yardımcısı Demircan Küçükminare Mahallesinde bulunan 673 yıllık Güdük Minareyi inceleyip, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan eser hakkında bilgi aldı. Demircan, gün içerisinde Gök Medrese, Sivas Kale Evleri Projesi alanında ve Arkeoloji Müzesinde de incelemelerde bulundu.

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