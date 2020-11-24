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Bakan'a anlamlı Öğretmenler günü sürprizi

Vatani görevini Sivas’ta yerine getiren bir grup asker, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenler gününü anlamlı bir kliple kutladı.

Vatani görevini Sivas'ta yerine getiren bir grup asker, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenler gününü anlamlı bir kliple kutladı.


Vatani görevini Sivas'ta yerine getiren bir grup asker, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenler gününü, tüm öğrencilerini Çanakkale'de şehit veren Sivas Lisesi önünde çektikleri kliple kutladı. Anlamlı klipte Türk askeri, “Hocam biz Çanakkale'ye şehit olmaya gidiyoruz diyen kahraman Sivas Lisesi öğrencilerine ev sahipliği yapan ve sizin yıllar önce vatan nöbeti beklediği bu şehirde şimdi de bizler askerlik görevimizi yapıyoruz. Bizler cephede bizler okullarımızda ülkemiz için fedakarca çalışmaktasınız. Gözümüz arkada değil, gözünüz arkada kalmasın. Eğitim size, vatan bize emanet. Sizin ve ülkemize hizmet edecek nesiller yetiştirecek tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun” deyip hep bir ağızdan “Burası bizde” diye haykırdılar.

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