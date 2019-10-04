Bakmaya cesaretleri yoktu, boyunlarına doladılar

Sivas'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü renkli görüntülere sahne oldu. Protokol üyeleri bakmaya cesaret edemedikleri yılanları alıp boyunlarına doladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen yabani hayvanlar fotoğraf sergisi ve canlı hayvan tanıtımı renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte en çok ilgiyi ise fare, yılan, şahin, doğan, kartal ve kaplumbağa gibi hayvanlar çekti. Etkinliğin başında yılanlara bakmaya cesaret edemeyen öğrenciler ve protokol mensupları, daha sonra yılanları ellerine alarak boyunlarına doladı. Katılımcılar kartalları da kollarında tutup fotoğraf çekindi. Çocuklar gördükleri hayvanlardan başta korksalar da tanıdıkça kendilerine sevimli geldiğini söylediler.

Tüm hayvanlara çip takılacak

Etkinlikle eline aldığı piton yılanı ile iletişim kurmaya çalışan Sivas Valisi Salih Ayhan, bir kartalı da eline alıp fotoğraf çektirdi. Vali Ayhan, hayvanlara kötü muamele yapanları kınayarak, Sivas'taki tüm evcil ve sokak hayvanlarına mikroçip takılacağını söyledi. “Ben öncelikle 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nden dolayı tüm canlılara yönelik yapılan kötü muameleyi şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. İlimizde de sokak hayvanları ile ilgili kurumlarımız güzel çalışmalar yapmaktadırlar. Eksikler var mıdır? Elbette vardır. Onları da en yakın zamanda gidereceğiz. Bu farkındalığı arttırmak, bu duyarlılığı oluşturmak, beraber yaşadığımız dünyada onların hakkı olduğunu düşünerek, hem inancımızın gereği hem de insaniyetimizin gereği buna yönelik güzel çalışmalar yapılmaktadır. İl Hayvan Hakları Kurulu toplantısında aldığımız karar doğrultusunda tüm sokak hayvanlarına mikroçip uygulaması yapmaktayız. Hayvanların nerede olduğunu, hangi muameleden geçtiğini, ne tür işlemler yapıldığını takip etmek, kontrol etmek ve bu konuda olumsuzluk varsa hemen müdahale etmek için. Bu uygulamaya karşı gelen, direnç gösterenlere de idari işlemler yapılacaktır. Bunu hem bir eğitim ve kültür meselesi olarak görmekteyiz. Aynı zamanda bu kurala karşı gelene de gerekli müeyyideyi uygulamak mükellefiyetimizdir. Ortak yaşadığımız bu dünyada beraber huzurlu yaşamak temel hedefimiz. Onların da hakkı olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bizim dinimizin gereği bir karıncayı bile incitmeme felsefemiz gereği böyle bir uygulamayı yaptık. Mikroçip uygulaması örnek olacak. Sivas bu konuda hassasiyeti olan, bu konuda duyarlılığı olan bir ilimizdir. İlk olarak burada başlatacağız, inşallah dalga dalga bu uygulama tüm ülkeye yayılacak” dedi.

Programa ev sahipliği yapan Milli Parklar Sivas Şube Müdürü Okan Gün, katılımcılara hafta hakkında bilgiler verip, sergilenen canlı hayvanları tanıttı.