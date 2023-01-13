Balık tüketimi kış mevsiminin neden olduğu depresyonu önleyebilir

Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, soğuk havalarda bağışıklığı güçlendiren gıdalar ve kış mevsiminde nasıl beslenilmesi gerektiğine değinerek, balık tüketiminin kış depresyonunu önlediğini söyledi.

Diyetisyen Eda Ünal, kış mevsimlerinde çorbanın sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini belirterek, “Kış aylarında olduğumuz bu dönemde özellikle kendimizde ve çevremizde iştah açıklığı görüyoruz, yaz mevsimine göre daha fazla yemek yeme eğilimimiz oluyor. Bu durumun en büyük nedeni vücudumuzun ısı kaybını önlemesi amacıyla yapılan bir koruma şeklidir. Vücudumuz ısı kaybını önlemek için daha fazla enerji harcıyor ve bu enerji kaybını yerine koymak için daha fazla yemek yeme isteği oluşuyor. Özellikle kış aylarında çok fazla iştah açıklığı görüldüğü için birçok kişide kilo artışı oluyor ve bu durum bizi korkutuyor. Yüksek kilo alımları çeşitli rahatsızlıklara sebep oluyor. Tansiyon, şeker, yüksek kan kolesterol seviyesi, kalp rahatsızlığı gibi birçok hastalığa sebep olduğu için aslında biz beslenmemize dikkat etmeliyiz. Özellikle kış aylarında iştah açıklığını kontrol etmek adına ilk yapabileceğimiz şey öğünlerimizi düzenlemek olmalı. Eğer sadece ana öğün tüketimi varsa ara öğün eklemesi yapabiliriz. 3 öğün yiyen birisi 4'üncü öğün olarak ara öğün ekleyerek iştah dengesini kontrol altına alabilir. Ara öğünde mevsim meyve ve sebzelerini dengeli bir şekilde tüketerek bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz. Özellikle gribal enfeksiyonların sıklıkla olduğu bu dönemde antioksidan oranı yüksek meyve ve sebzelerden yararlanmamız bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Turunçgiller; portakal, mandalina gibi meyveleri tercih edebiliriz. Özellikle mevsimi olan brokoli, karnabahar, lahana gibi sebzelerin tüketimi bağışıklık sistemini oldukça güçlendiriyor. Bunun yanında yeşil yapraklı sebzelerden maydanoz, tere, roka, marul gibi yeşillikleri de öğünlerimizde tercih etmeliyiz. Protein içerikli bir kahvaltıyla güne başlamalıyız. Yumurta, peynir ve bol yeşilliğin olduğu bir kahvaltı tercih edelim. Özellikle kış mevsiminde sıcaklığı artırmak için tükettiğimiz şeylerden bir tanesi de çorba. Çorbayı öğünlerimizde mutlaka bulundurmalıyız” dedi.

“Kış mevsiminde su tüketimine dikkat etmeliyiz"

Ünal, kış mevsimlerinde özellikle su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine değinerek, “Ihlamur, kuşburnu gibi bitki çaylarından yararlanarak hem bağışıklık sistemimsimizi güçlendiriyoruz hem de ısınmayı amaçlıyoruz. Havaların soğumasıyla dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de su, su hayatımız için çok önemli bir kaynak. Kış mevsiminde su tüketimine dikkat etmeliyiz. Sıcak havalardan soğuk havalara geçtiğimizde özellikle sıcak içeceklere geçtiğimizde su tüketiminde ciddi bir düşüş oluyor. Günlük su ihtiyacımızı kilomuz ile 0.33 çarparak vücudumuzun ihtiyacı olan su tüketimini bulabiliriz” şeklinde konuştu.

Balık tüketimi depresyonu önlüyor

Ünal, balık tüketiminin kış depresyonunu önlediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kış aylarında güneşle sıklıkla buluşamıyoruz. Bu da depresyona olan yönelimimiz arttırıyor. Bu durum bizi psikolojik açıdan yıprattığı gibi bu durumu besinlerle dengede tutabiliyoruz. Özellikle omega 3 içeren yiyeceklerin tüketilmesi anti depresif duruma yarar sağlıyor diyebiliriz. Özellikle balık tüketimi bu depresyon durumunu önlemekte oldukça etkili. Bunun yanında ceviz gibi, keten tohumu gibi yağlı tohum grubundan yararlanarak depresyonun önüne geçebiliyoruz. Hava soğuduğu için genellikle evlere çekiliyoruz ancak hareketsizlik hem kilo artışına sebep olduğu gibi bunun yanında da ciddi bir kabızlığa neden olduğu için kış aylarında da haftanın 3 günü yarım saatlik küçük yürüyüşlerle hareket durumunu dengede tutmamız gerekiyor."