Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan bir vatandaş balkona çıktığında karşılaştığı hayvan nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde görülen yavru baykuş şaşkınlığa neden oldu. Zülkif Kefli Demir hava almak için evinin balkonuna çıktığında tanımlayamadığı kuşu gördü. Şaşkınlık yaşayan Demir hemen cep telefonuna sarıldı. Cep telefonunun kamerasına açan Demir, kayda girerek hayvanın videosunu çekti. Hayvana yakınlaşan Demir, ilk başta tanımlayamadığı hayvanın yavru bir baykuş olduğunu anladı.

Daha sonra korkan yavru baykuş uçarak yola düştü. Yavru baykuşu yakalayan Demir doğa koruma ekiplerine teslim etti.