İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk korkuttu

Sivas’ta evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yakınlarına büyük korku yaşattı.

Sivas'ta evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yakınlarına büyük korku yaşattı.



Edinilen bilgiye göre olay, Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız başına 1. kattaki evlerinin balkonuna çıkan 3 yaşındaki M.K.E. isimli çocuk korkuluklara tırmanırken dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulans ile Numune Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çocuğun yakınları korku dolu anlar yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.