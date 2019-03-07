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Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Sivas’ta 6 katlı apartmanın 4’üncü katından toprak zemine düşen çocuk ağır yaralandı.

Sivas'ta 6 katlı apartmanın 4'üncü katından toprak zemine düşen çocuk ağır yaralandı.


Olay saat 16.00 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi 31'inci Sokak'ta bulunan 6 katlı Sibem Evler Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, balkon penceresinden bakan C.N. Y. (13) bir anda dengesinin kaybedince toprak zemine düştü. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu ambulansla Numune Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan C.N.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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