İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ballkani - Sivasspor maçını Manuel Schuettengruber yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4.

haftasında Ballkani ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetecek.


hafta maçında Sivasspor, 13 Ekim Perşembe günü Kosova temsilcisi Ballkani ile karşılaşacak. Fadil Vokrri Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayacak mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Schuettengruber'in yardımcılıklarını Roland Brandner ve Robert Steinacher yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Stefan Ebner olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.