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Banka çatısındaki şahsı görenler, Covid-19'u unuttu

Sivas’ta banka çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahsı izleyen meraklı vatandaşlar, Covid-19’u hiçe saydı.

Sivas'ta banka çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahsı izleyen meraklı vatandaşlar, Covid-19'u hiçe saydı.


Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. 5 katlı bankanın çatısına çıkan 33 yaşındaki M.H. isimli şahıs, borçlarını ödeyemediğini belirterek intihar edeceğini söyledi. Çevredeki vatandaşlar da durumu polis ekiplerine bildirdi. Bankaya gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Covid-19'u hiçe sayan meraklı vatandaşlar ise şahsı cep telefonlarıyla görüntüledi. Meraklı vatandaşlar, polisin sosyal mesafe uyarılarına aldırış etmedi. Trafikte araçlarıyla ilerleyen bazı vatandaşlar da araçlarını park ederek çatıdaki M.H.'yi izledi. Şahsın gazetecileri çatıya çağırarak, kameralar karşısında konuşma yapmak istemesi ise dikkat çekti. M.H. ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonrası ikna edilerek çıktığı yerden indirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Öte yandan, M.H.'nin daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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