Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu

Sivas'ta bir bankanın önüne bırakılan sırt çantası ile valiz polis ekiplerini alarma geçirdi. Uzaktan fünye ile patlatılan çantalardan erkek elbiseleri ile kitaplar çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas kent merkezi Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir bankanın önünde meydana geldi. Banka önüne bırakılan sırt çantası ile valizden şüphelenenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan şüpheli çantaların bulunduğu alana yakın caddeler bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Çantalar uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantalardan erkek kıyafetleri ile bazı kitaplar çıktı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.