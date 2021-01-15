Baraj ortasındaki yarım ada, sahibi tarafından satılığa çıkarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesi Kılıçkaya Baraj Gölü'nün ortasında bulunan 6 ortaklı yarım ada sahibi tarafından internet üzerinden 8 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kelkit çayı üzerine kurulan Kılıçkaya Barajı su toplamaya başlamasıyla birlikte bölgedeki birçok araziyi sular altında bıraktı. Kılıçkaya barajının oluştuğu bölgede rakımı yüksek olan 1000 dönümlük arazi çevresinin sularla kaplanmasıyla yarım adaya dönüştü. DSİ tarafından ihale usulü satışa çıkarılan adayı ortaklarıyla birlikte satın alan Sivaslı iş insanı İsmail Karabiber, adaya 1 kilometrelik bağlantı yolu yaptırdı ve 1000 dönümlük arazi tarımda kullanılmaya başlandı. Şimdi ise hissedarların kullanım anlaşmazlığı nedeniyle yarım ada internet üzerinden 8 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

“Kuraklık araziyi büyüttü”

Karabiber, arazinin tarımda kullanıldığını ve kuraklığın etkisiyle 320 dönümlük alanın yeniden açığa çıktığını belirterek “Şirketimizin adına 2005 yılında Kılıçkaya baraj gölü içinde D-100 karayoluna çok yakın mesafede ve sonradan araziyi DSİ'den aldıktan sonra kara bağlantısı da yapmış olduğumuz şuan hububat ve şeker pancarı ekiminde kullandığımız tapu kaydı 680 dönüm kuraklık nedeniyle sular çekildiği için 1000 dönüm olan bir arazi parçasından bahsediyoruz. Bu arazi parçamızı metrekaresi 8 TL'den, 1000 dönümle çaptığımız zaman 8 milyon TL'ye satışa çıkarmış bulunuyoruz. Satışa çıkarmamızın sebebi de ortaklar olarak buraya yapacağımız tarımsal üretim yatırımı konusunda bir türlü istediğimiz ortak kanaate ulaşamamış olmamız. Buranın satışını ve verimli bir şekilde kullanılmasının ülkemiz tarımına büyük bir katkı olacağı düşüncesiyle böyle bir satış kararı aldık" dedi.