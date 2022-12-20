Barajda adeta bir damla su kalmadı

Sivas'ın içme suyunun bir kısmının karşılandığı 4 Eylül Barajında su neredeyse tamamen çekildi. Barajın 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile son hali yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.

Sivas kent merkezine uzaklığı 19 kilometre olan Kolluca köyü yakınında bulunan ve şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajı yaşanan büyük kuraklığı gözler önüne serdi. Kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle barajda adeta içilebilecek bir damla su kalmadı. Kentin içme suyu ihtiyacının bir kısmının karşılandığı barajda su seviye sıfır noktasına geldi. Adeta suyu kalmayan barajın 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile son halinin görüntüsü artan kuraklık hızını ortaya koydu. Öte yandan kentin susuz kalmaması için kolları sıvayan Sivas Belediyesi, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Pusat Özen barajından 4 Eylül Barajına su takviyesi takviyesi için başlattığı çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürüyor. Tüm hızıyla devam eden çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması ve 4 Eylül Barajına suyun verilmesi bekleniyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin neredeyse her gün sahaya giderek çalışmaları yerinde izliyor.

“Barajda hiç su kalmadı”

Köy sakinlerinden Ömer Yalçınkaya, barajda suyun kalmadığını söyleyerek, “Yağmurda yağmıyor, karda yağmıyor. Baraj günden güne çekildi. Barajda hiçbir şey kalmadı. Sadece dibinin çamurları kaldı. Sivas'ın içme suyunun bir kısmı buradan karşılanıyor. Yalnız su kalmadı, bitti. Irmaklardan su gelmiyor. Eskiden su gelirdi, su fazla olunca biz karşıya geçemezdik. Yağmur ve kar yağacak ki baraj dolsun. Bu mevsimde kar yağmıyor. Köylü olarak bu duruma üzülüyoruz. Kar yağdığı zaman her şey bereketli olur. Görünenlerin dibi çamur” dedi.

Köy sakinlerinden Arife Yalçınkaya ise, yağmur yağmadığı için barajın bu halde olduğunu söyledi.