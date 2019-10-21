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Barış Pınarı Harekâtı için pide bağışladı

Sivas’ta bir hayır sahibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekâtının zaferle sonuçlanması niyetiyle 800 adet pide bağışta bulundu.

Sivas'ta bir hayır sahibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekâtının zaferle sonuçlanması niyetiyle 800 adet pide bağışta bulundu.


Barış Pınarı Harekâtına manevi olarak destek sağlamak niyetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışta bulunan hayırsever, pideleri günlük olarak bağışladı. Bir pide fırını aracılığıyla yapılan yardımda; günlük olarak Hayat Ağacı Derneği'ne 100 adet pide veriliyor. Hayat Ağacı Derneği görevlileri, hayır sahibi vatandaşın bağışıyla hazırlanan pideleri teslim alıp Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Pide yardımı Cuma gününe kadar sürecek.

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