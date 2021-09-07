İhlas Haber Ajansı

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Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı

Sivas’ta bir kişi kendisi ile barışmak istemeyen eski eşini defalarca bıçakladı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sivas'ta bir kişi kendisi ile barışmak istemeyen eski eşini defalarca bıçakladı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Sivas'ta Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. L.E. isimli kişi 7 ay önce boşandığı eşi E.D.'nin iş yerine gelerek barışmak istediğini söyledi. E.D. teklifi kabul etmeyince çift arasında tartışma yaşandı. L.E. sokak ortasında E.D.'yi 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, L.E. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaybedildi.

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