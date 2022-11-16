Bariyerlere çarpıp devrildi: 3 yaralı

Sivas'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas yönü Durulmuş köyü yakınlarında meydana geldi. E.S. idaresindeki 25 DN 381 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan İ.E. ve E.S.S. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.