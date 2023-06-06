6 Şubat depremlerinde Sivas'ın Gürün ilçesinde ağır hasar alan binanın yıkımı esansında baş kısmına moloz parçası fırlayan operatör ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Karayar Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan binanın yıkımı yapıldığı esnada moloz parçası operatör S.K'nın (26) baş kısmına fırladı. Ağır yaralanan operatör ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından operatör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Operatörün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.