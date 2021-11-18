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Başakşehir - Sivasspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Başakşehir-DG Sivasspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.


Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Başakşehir - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Başakşehir ile Sivasspor karşılaşmasında İstanbul bölgesinden Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

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