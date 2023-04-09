Başakşehir'i, Sivasspor deplasmanında 1 taraftar destekledi

Medipol Başakşehir'in, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında deplasman tribününde 1 turuncu-lacivertli taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi ve mücadelede 1-1'lik skorla sona erdi. Başakşehir deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere yalnızca 1 kişi yer aldı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar, 90 dakika boyunca takımına destek verdi.