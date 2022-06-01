Başarılı akademisyenlere belge takdim edildi

toplantısı gerçekleştirildi.

Fen Fakültesi'nde düzenlenen toplantıya SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Zorlutuna ve fakültede görev yapan akademisyenler katıldı.

Eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Zorlutuna, fakülte çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Akademik kurulların önemine değinen Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ise “Akademik çalışmalarından dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fen Fakültesi bilimsel çalışmalarda önde gelen fakültelerimizden bir tanesi. Bu tür çalışmaları rektörlük olarak destekliyoruz ve destek vermeye devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından akademik çalışmalarda dereceye giren akademisyenlere Rektör Yıldız, Rektör Yardımcısı Yekbaş ve Fen Fakültesi Dekanı Zorlutuna tarafından belge ve hediye verildi.