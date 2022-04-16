Başarılı Kur'an-i Kerim talebeleri ödüllendirildi

Sivas'ın Suşehri İlçesine bağlı Çataloluk Köyü Camisinde Kur'an-i Kerim eğitimi alan başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Sivas'ın Suşehri İlçesine bağlı Çataloluk Köyünde çok sayıda talebe KÖY Camisi Din görevlisi Murat Güleç'ten 3 ay boyunca Kur'an-i Kerim eğitimi aldı. Eğitim programı sonunda başarılı talebeler çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. Başarılı öğrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Ödül törenine ilçe müftüsü Serkan Yalçın, ilçe vaizi Osman Özbay, Çataloluk köyü cami cemaati katılı.

Başarı sıralamasında ilk 3'e giren talebelere bisiklet, diğer talebelerde başarı sıralamasına göre çeşitli ödüller verildi. Törende konuşan ilçe Müftüsü Yalçın “Çocuklarımızın okudukları Kur'an Ramazan ayında olması sebebiyle tevafuk olduğu, onların birer imtihan vesilesi olup ve onlardan ellerimizi çekmememiz gerekir'' dedi.