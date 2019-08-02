Başarılı sporculardan Müdür Tunç'a ziyaret

Erzurum'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda ve Erzincan'da yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan Sivaslı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'a ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Muaythai İl Temsilcisi Süha Tan, sporcuların yapmış olduğu dereceler hakkında Tunç'a bilgiler vererek, sporcuların Sivas'ı şampiyonada en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Kick Boks Antrenörü Ekrem Arıs ise Sivas'a daha nice dereceler kazandıracaklarının sözünü verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da derece elde edenleri başarılarından dolayı tebrik etti. Ayrıca Müdür Tunç, günün anısına sporculara hediye takdim ederek, spor hayatlarında başarılar diledi.