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Basın açıklamasında gergin anlar

Sivas’ta bir şirket tarafından mağdur edildiklerini belirterek basın açıklaması yapan vatandaş ile olay yerinden geçen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Sivas'ta bir şirket tarafından mağdur edildiklerini belirterek basın açıklaması yapan vatandaş ile olay yerinden geçen bir kişi arasında tartışma yaşandı.


Yozgat'ta geçtiğimiz yıllarda iflas veren firmanın mağdurları, Sivas tarihi kent meydanında bir araya gelerek basın açıklaması düzenlemek istedi. Mağdurlar adına kurulan derneğin başkanlığını yapan Bekir Benli açıklama yaptığı sırada olay yerinden geçen Osman Özdemir, konuşmaya müdahale ederek Benli'yi yalan söylemekle suçladı. Benli konuşmasına devam etmek isterken, Özdemir ikinci kez konuşmaya müdahale edince bir anda ortam gerildi. Karşılıklı hakaret ve küfürleşmeler yaşanırken, çevredekiler araya girip olayın büyümesini engelledi. Özdemir basın açıklamasının yapıldığı alandan uzaklaştırılarak, Benli açıklamasına devam etti.

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