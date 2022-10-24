Başkan adayı Özdemir kadın girişimcilerle buluştu

Sivas kent merkezinde bulunan tarihi Behrampaşa hanında gerçekleştirilen istişare programına Sivas Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Zeki Özdemir, komite üyeleri ve kentte bulunan kadın girişimciler katıldı. Burada konuşan Özdemir, "Kadınlarımızla ekonomi ve sosyal hayatın içerisinde beraber nasıl çalışmalar yapabiliriz diye istişare etmek için bir araya geldik" dedi.

“Kadınların ekonomide yer edinmesine önem veriyoruz”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Zeki Özdemir, programdan bahsederek “Bugün kadın girişimcilerle bir araya geldik. Kahvaltı ve proje tanıtımını yaptığımız toplantıda onlarla fikir alışverişinde bulunduk. Kadın meclis üyesi kadınlarımızla birlikte, onların düşünce ve önerilerinin ne olduğunu öğrenmek için bir aradayız. Biz kadınların ekonomide yer edinmesine önem veriyoruz. Kadınlarımızla ekonomi ve sosyal hayatın içerisinde beraber nasıl çalışmalar yapabiliriz diye istişare etmek için bir araya geldik. STSO seçimlerinde listemizde iki kadın adayımız bulunmakta, gönül isterdi ki daha fazla adayımız olsun. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde sayın Haksever ve Kaygıner'in cesareti diğer kadınlarımıza ilham verecek ve daha çok kadın girişimcimiz STSO'da görev alacaktır” dedi.

“Heyecanlıyız ve başarmak için elimizden geleni yapacağız”

Şeyda Haksever, başarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek “Biz de kadınlar olarak Zeki Özdemir'in yanında bu yola çıktık. Umarım bu seçim herkes için hayırlısı olur. Heyecanlıyız ve başarmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“Güzel bir organizasyon oldu ve emininki güzel sonuçlar da alacağız”

Elektrik Mühendisi Didem Kaygıner, kadın girişimcilerle bir araya geldiğinden mutlu olduğunu belirterek, “Zeki Özdemir'e teşekkür ediyorum, bizi kadın girişimcilerle böyle bir programda bir araya getirdi. Buradaki hedefimiz kadın girişimcilerle bir araya gelerek onların fikir alışverişini sağlayıp doğru hamlelerle sahada aktif şekilde bulunmaları. Güzel bir organizasyon oldu ve emininki güzel sonuçlar da alacağız” şeklinde konuştu.