Başkan Aydın, engelli aileleri ziyaret etti

İlk olarak Cinli ailesini ziyaret eden Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın burada engelli Ali Cinli ile bir araya gelerek aileyle sohbet etti. Daha sonra işitme engelli Ayşegül, Turan Aktaş çiftini ziyaret eden Aydın, son olarak Bedensel Engelli Merve Gül'ü evinde ziyaret etti.

Başkan Aydın,"Engelli çocuklarımızı ve ailelerini evlerinde ziyaret ettik, çaylarını içtik, sohbet ettik. Rabbim engelli kardeşlerimizin yardımcısı olsun, onları hayata bağlayan vefakar ailelerimize yüce mevlam sabır ve güç versin." dedi.

Ziyaretlerde Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın'da hazır bulundu.