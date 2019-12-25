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Başkan başlattığı, çığ gibi büyüdü

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in sosyal medyada başlattığı "Sivasspor maçına 58 bilet benden" kampanyası çığ gibi büyüdü.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in sosyal medyada başlattığı "Sivasspor maçına 58 bilet benden" kampanyası çığ gibi büyüdü.


Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şampiyonluğun en güçlü adayı Sivasspor'a destek vermek için sosyal medya hesabı üzerinden, "Sivasspor maçına 58 bilet benden" sloganı kampanya başlattı. Sivas'ın plaka kodunu esas alarak başlattığı kampanyasında Sivas Valisi Salih Ayhan'ı etiketledi. Bunun üzerine Ayhan'da 58 bilet desteği ile kampanyaya dahil oldu. Ayhan'da Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'yu etiketledi. Uğurlu da kampanyaya dahil olurken zincirleme destek çığ gibi büyüdü. Kısa sürede etiketlenen kişiler kampanyaya destek vererek yeni kişiler etiketledi. Sivas Ticaret Odası eski başkanı, iş adamı Osman Yıldırım ise kampanyaya 558 biletle destek verdi.



“Çok ciddi bir ilgi oldu”


Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, “16 maçlık periyoda baktığımız zaman Sivasspor'un en fazla ihtiyacı olan hususlardan bir tanesi 12'inci oyuncumuzun daha aktif ve etkili olmasıdır. Bunun içinde sağolsun belediye başkanımız bir başlangıç yaptı, bizde bunun devamlılığını sağladık. Çok ciddi bir ilgi oldu. Şunu gördük ki bu hafta Sivasspor- Göztepe müsabakasında tribünler kapalı gişe olacak gibi görünüyor. Her maç 3- 4 bin öğrenci ile biz giriyoruz. 10 Bine yakın kombinemiz var, 13 Bin kişi hazır elde var. Üzerine 10 Bin kişi koyduğumuz takdirde Sivasspor'un bu durumunu anlamlı hale getirecek bir atmosfer olacağına ben inanmaktayım. Şehirde inanmışlık var, birliktelik oluşmaya başladı” dedi.

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