Başkan Bilgin: İşimiz de gücümüz de Sivas

Şehir içi yolların standardını yükseltmek, ulaşımı kolay ve konforlu bir hale getirmek için çalışmalarına devam eden Sivas Belediyesi sadece cadde ve sokakları değil okul, cami, hastane, kamu-kurum ve kuruluşlarının bahçe, yol ve peyzaj düzenleme çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Bölge Müdürü Atanur Karadağ ile birlikte altyapı, asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi. Kamu kurum ve kuruluş ziyaretlerine devam eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Bilgin, Bölge Müdürü Atanur Karadağ ile birlikte yerleşkede yapımı devam eden altyapı, asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi.

“Bayramdan önce çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, halka hizmetin hakka hizmet olduğunu ifade ederek, “TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğümüzdeki çalışmaları yerinde görmek için bugün çalışmanın olduğu alandayız. İhtiyaç olan her yerde Sivas Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmadan kamu-kurum ve kuruluşlarımızla ortak çalışma içerisinde projelerimizi yürütüyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi noktasında lokomotif görevini üstlenen TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğümüz şehrimize değer katarak istihdama ve üretime önemli katkılar sağlıyor. Bu kapsamda üreten, istihdam sağlayan müdürlüğümüzün eksiklerini tamamlamak üzerimize düşen görevleri yerine getirebilmek için bulunduğumuz alanda altyapı, yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarımıza başladık. İnşallah bayram öncesi de çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“Her kesime hizmet götürmekle mükellefiz”

Başkan Bilgin, “Belediyemiz şehrin her noktasında her yerinde olmak ve hizmet etmek zorunda. Sadece kendi hizmet alanımız olan cadde ve sokaklar değil camiler, okullar, kamu kurum ve kuruluşları, üreten geliştiren Sivas'ımıza değer katan her kesime hizmet götürmekle mükellefiz. Ben meselelere Belediye Başkanı olarak bakmıyorum. Bir Sivaslı olarak bakıyorum. Büyüdüğüm yaşadığım şehrime borcumu ödeyebilmek için çalışıyorum. Her mahallemize eşit hizmet götürebilmek için çabalıyoruz. Bu anlamda da işimiz de gücümüz de Sivas. Daha yaşanabilir bir Sivas, daha huzurlu bir Sivas; altyapısıyla, üstyapısıyla, park bahçesiyle, temizliğiyle, imarıyla dört dörtlük bir Sivas, hayal ediyorum. Bunun içinde zamanımızı boşa harcamadan ortak akıl ve istişareyle insan odaklı işleri hayata geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

TÜRASAŞ Bölge Müdürü Atanur Karadağ, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibine teşekkür ederek, “Yaklaşık 30 yıldır yapılmayan kaldırımlarımız, yollarımız Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in takdiriyle yapıldı. Biz sadece yol isterken bunun yanında kaldırım ve aydınlatma çalışmaları da gerçekten bizim beklentimizin çok çok üstünde. Hakikaten burada çalışan mesai arkadaşlarımızla birlikte yıllardır bu konuyu gündeme getirdik. Ben tüm gayretleriyle çalışan Belediye Başkanımız ekibine gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Ortak akıl ve istişareyle şehri yönetmek gönül belediyeciliği dilde değil saha da gösterebilmek çok önemli. Bu anlamda Başkanımız Hilmi Bilgin sahada gönüllerimizi fethediyor. Sivas'ın merkezinde kalan bu yolun aydınlatılması asfaltının yapılması ona ilaveten kaldırım çalışmalarının başlaması hem çalışanlarımız için hem de Sivas halkı için önemli bir hizmet. Ben tekrar tüm mesai arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.