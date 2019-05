Başkan Bilgin, itfaiye erleri ile sahur yaptı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 7 gün 24 saat görev yapan Sivas Belediyesi itfaiye teşkilatını ziyaret etti. Gece yarısından sonra gerçekleştirdiği ziyaret sonrası itfaiye erleri ile sahur yaptı.

Burada bir açıklama yapan Bilgin; "Her görevin kendine özgü bir zorluğu var ama bazı görevlerin kendine göre daha farklı riskleri var. Bu noktada yapmış olduğunuz görev kutsal bir görev. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah size çok fazla iş düşmez. Sivas'a hep birlikte hizmet edeceğiz. Sivas bizden hizmet bekliyor. Her alanda, her birimle birlikte, çalışan her mesai arkadaşlarımızla birlikte mesai arkadaşlarımız siz şundan emin olun ki her zaman belediye yönetimi olarak yanınızda olacağız. Ortak akılla, istişare ile Sivas'a daha nasıl iyi her alanda hizmet ederiz bunun mücadelesini vereceğiz." dedi.