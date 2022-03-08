Başkan Bilgin, kadın çalışanlarla bir araya geldi

Başkan Hilmi Bilgin, Kadınlar Günü'nde düzenlenen programda Belediyede görev yapan kadın çalışanlarla bir araya gelerek, “ Kadın elinin değdiği her yerde bir nezaket ve zarafet var'' dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Belediyede görev yapan kadın çalışanlarla bir araya geldi. Şehirdeki bir otelde düzenlenen programda, Başkan Hilmi Bilgin, tüm masaları tek tek dolaşarak katılımcılara karanfil hediye etti. Çalışanlarla sohbet ederek hal hatır soran Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Program sonunda Bilgin, kadın çalışanlara çeşitli hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Cennet analarımızın ayağı altındadır''

Başkan Hilmi Bilgin programda yaptığı açıklamada, kadının toplumun temel taşı olduğunu belirterek, “İslam inancımız gereği, Cennet analarımızın ayağı altındadır. Toplumsal olarak farklı sıkıntıları yaşadığımız şu dönemde kadınımızı güçlü kılacak, ayağı yere sağlam basacak şekilde yaşaması için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik faaliyetlere eskiye nazaran daha yoğun şekilde katılmayı arzu ettikleri ve katılmaya başladıkları bir süreçten geçmekteyiz. Kadın hakları mücadelesinin, bizim ve tarihimizin tecrübelerinden edineceği çok fazla ders bulunmaktadır. Ailenin huzuru, gelecek nesillerin emniyet içinde yaşaması, toplumun refah ve mutluluğu, kadınların üstlendiği yükün hafifletilmesi, paylaşılması ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kadın haklarına saygı duyulmasına bağlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.