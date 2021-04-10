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Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti

Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, dün gece saatlerinde geçirdikleri trafik kazası sonrası yaralanan 5 itfaiye erini hastanede ziyaret etti.


Kaza dün gece saatlerinde Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. Gümüşdere köyünde meydana gelen yangına müdahale etmek için yolan çıkan itfaiye erleri buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada itfaiye aracı içerisinde bulunan 5 itfaiye eri yaralandı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tedavileri süren itfaiye erlerini hastanede ziyaret etti. Başkan Bilgin kazada yaralanan itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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