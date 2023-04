Başkan Bilgin, muhtarlarla ‘Gönül Sofrası'nda buluştu

Sivas'a hep birlikte hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Bilgin, "Tüm hemşehrilerimizin yaşamaktan mutlu oldukları bir Sivas için çalışıyoruz" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 65 mahalle muhtarıyla düzenlenen iftar sofrasında bir araya geldi. Sivas Belediyesi'nin ev sahipliğinde özel bir restoranda düzenlenen iftar programına Başkan Hilmi Bilgin'in yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı katıldı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Başkan Bilgin, muhtarlarla sohbet ederek Ramazan aylarını kutladı. Deprem felaketi sonrası Malatya Doğanşehir'de 2 aydır yaraları sarmaya çalışan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile uzun bir süredir bir araya gelemediklerini ifade eden Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalletin Arslan, "Göstermiş olduğu üstün gayret ve çabadan dolayı Başkanımız ve ekibine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Gönül Belediyeciliğini Sivas'a yayarak hizmet ettiniz”

Arslan, “Önümüzde 2023 seçimleri var. Bundan 4 yıl önce şehrimizin daha güzel hizmet alabilmesi, şehrimize önemli katkılar sağlanabilmesi için sizlerden önemli taleplerimiz olmuştu. Bu konuda el birliğiyle ortak çalışma içerisinde Gönül Belediyeciliğini Sivas'a yayarak hizmet ettiniz. Önümüzdeki seçimlerde de yine memleketimize hizmet edecek kadrolar için daha sık istişarelerde bulunmak, bu şehri birlikte ayağa kaldırabilmek için biz muhtarlar olarak taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya her zaman hazırız” “dedi.

Muhtarların Ramazan aylarını tebrik eden Başkan Bilgin ise 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimin önemine dikkat çekti.

"Bizim için asıl olan 7'den 77'ye milletimize hizmet etmek"

Başkan Bilgin, “Bizim öncelikli görevimiz, derdimiz, davamız, mücadelemiz bu şehre hizmet etmek. Biz bu şehirde yaşayan her bir hemşerimizin yüzünü güldürmek, ‘iyi ki bu şehirde doğmuşum, iyi ki bu şehirde yaşıyorum' dedirtecek işler ortaya koyabilmek amacıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bize emanet edilen 5 yıllık bu süreci bitirdikten sonra milletimizin terazisine çıkacağız. Hemşerilerimiz o terazide bizi ve hizmetlerimizi tartacak beğendiyse devam diyecek beğenmediyse yeter diyecek. Hemşerilerimizin verdiği karar her zaman başımızın üstünde. Bizim için asıl olan 7'den 77'ye milletimize hizmet etmek. Onların gönüllerine girecek, gönüllerini kazanacak ve günün sonunda ‘Allah razı olsun iyi işlere vesile oldular' diyecek hizmetleri hayata geçirebilmek. Eksiğimiz var mıdır? Vardır. Yaparız dediğimiz ancak yetiştiremeyeceğimiz hizmetlerimiz var mıdır? Mutlaka olacaktır. Ancak şeffaf bir şekilde iyi niyetle her zaman ortak akıl ve istişare ederek iletişimi koparmadan bu süreci milletimizle birlikte götürebilmek için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.