İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bilgin video konferans yöntemiyle muhtarla toplantı yaptı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin video konferans yöntemini kullanarak mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.


Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Mahalle Muhtarlarıyla video konferansla görüşerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ortak akıl ve istişare kültürünün Sivas'ta yaygınlaşması amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, toplumun her kesimi ile sürekli bir araya geliyor. Korona virüs salgını nedeniyle toplantıları video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Bilgin, son olarak Sivas'ta görev yapan mahalle muhtarlarıyla da bu yöntemle görüştü. Muhtarların taleplerini dinleyen Bilgin, belediyenin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.