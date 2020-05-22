Başkan Bilgin'den minik yiğidolara sevindiren hediye

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in Tarihi Jandarma Binası restorasyon çalışmalarını yerinde incelediği esnada yanına gelen Eymen Kaymakçı, Miraç Eymen Uyar ve Kerem Meriç Danacı isimli çocuklar Başkan Bilgin ile bir süre sohbet etmişti.

Başkan Bilgin yanına gelen çocuklarla yakından ilgilenerek minik yiğidolardan birinin üzerinde gördüğü Galatasaray formasının yerine ona Sivasspor forması hediye edeceğinin sözünü verdi.

Bugün makamda Minik yiğidoları ağırlayan Başkan Bilgin verdiği sözü yerine getirerek kendisini ziyarete gelen çocuklara Sivasspor formalarını hediye etti.

Başkan Bilgin ziyarette “Sivas'ımızın en büyük değeri Sivassporumuza sahip çıkmak 7'den 70'e tüm Sivaslıların görevidir. Tabi bu sevgiyi de gelecek kuşaklara aktarmamız önemli. Onlara sporu ve Sivasspor'u sevdirmemiz gerekiyor. Tarihi Jandarma Binası restorasyon çalışmalarını incelerken bu minik kardeşlerimizle karşılaştık samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Üstlerinde Galatasaray forması vardı bizde kendilerine hem Sivasspor forması hediye edelim hem de Sivaspor'lu yapalım dedik. Kabul ettiler. Bugün sözümüzü tutarak Sivasspor formamızı Eymen'e, Mirac'a ve Kerem'e verdik. Artık onlarda Sivasspor'lu oldu.” dedi.