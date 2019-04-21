İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Çiftçi, Bahçeli ile görüştü

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Antalya’da düzenlenen 2019 yılı İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısına katılarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Antalya'da düzenlenen 2019 yılı İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısına katılarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde gerçekleştirilen toplantının çok verimli geçtiğini söyleyen Başkan Çiftçi:”Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantı çok verimli oldu, Genel Başkanımızla istişarelerde bulunduk.”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.