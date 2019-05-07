Başkan Çiftçi fırınları bizzat kendisi denetledi

Sivas'ın Gürün ilçesi Belediye Başkanı Namı Çitçi, Ramazan dolayısı ile ilçedeki fırınları bizzat kendisi denetledi.

Zabıta ekipleri ile birlikte ilçede bulunan fırınların denetimine katılan Çiftçi: “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her zaman birinci planda olmuştur. Hemşerilerimizin sağlıklı gıdalarla buluşmalarını sağlamak, ürünleri standartlara uygun bir şekilde tüketmelerine yardımcı olmak amacıyla ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizdeki 7 fırın üzerinde yaptığımız denetimlerde, ekmek gramajı, fiyat denetimi, üretilen ürünlerin standartlara uygun olup olmadığının kontrolü yaptık. Fırıncılarımıza göstermiş oldukları özverili tutumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mevzuata uygun olmayan herhangi bir duruma rastlamadık. Bununla birlikte Ramazan Ayı boyunca ilçemizde bulunan fırınlarda 200 gr pide fiyatı 1 TL, 200 gr yağlı ve yumurtalı pide fiyatı ise 1.25 TL olarak satışa sunulacaktır. Vatandaşlarımıza huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunmak için gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan zabıta ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum.”dedi.