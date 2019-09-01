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Başkan Çiftçi, resim sergisini gezdi

Gürün Belediyesi Başkanı Nami Çiftçi, Asef Çoban Kültür Merkezi’nde kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru çalışmaların sergilendiği resim sergisini gezerek, kursiyerlere teşekkür belgelerini verdi.

Gürün Belediyesi Başkanı Nami Çiftçi, Asef Çoban Kültür Merkezi'nde kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru çalışmaların sergilendiği resim sergisini gezerek, kursiyerlere teşekkür belgelerini verdi. Gürün Belediyesi tarafından Çayboyu Kemal Saraç Parkı'nda düzenlenen 9-18 yaş arası kursiyerlerin çalışmalarının sergilendiği sergiyi inceleyen Başkan Çiftçi, öğrencilerin adeta içlerindeki sevgiyi resimlere yansıtarak güzel eserler ortaya çıkardığını kaydetti. Öğrencilerin resim kursunda kendini geliştirerek eğlenceli zaman geçirdiklerini söyleyen Başkan Çiftçi,” Gençlerimize bu hizmetin ulaşmasında önemli pay sahibi olan kurs hocamız Ayşenur Turko'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. “ dedi.

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