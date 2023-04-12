Başkan Çiftçiden belediye çalışanlarına jest

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş Pazarcık - Elbistan depremlerinin ardından deprem bölgesinde görev yapan personeli teşekkür belgesi ve ikramiye ile ödüllendirdi. Birçok ili etkileyen depremde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için fedakarca çalışan personele teşekkür eden Başkan Çiftçi: “Depremin ilk dakikalarından itibaren depremzede vatandaşlarımızın, yardımına koşarak, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. 20 personelimiz, kepçelerimiz, kamyonlarımız ve vidanjörümüz ile birlikte deprem bölgesi Elbistan ve Doğanşehir'e giderek, bütün olumsuz şartlara rağmen ve orada neyle karşılaşacağını bilmeden görevlerini layıkıyla yerine getirmişlerdir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devlet ve millet el ele vererek bugünlerimizi de atlatacak, güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız “ dedi.