Başkan Çiftçi'den kadın çalışanlara hediye

Sivas'ın Gürün ilçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi Kadınlar günü dolayısıyla belediye binasında çalışan kadınlara hediye takdim etti.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye kadın çalışanlarıyla bir araya geldi. Belediye hizmet binasında çalışan Gürün Noter Kâtibi Kübra Özdemir'i de unutmayan Başkan Çiftçi, tüm çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak hediyelerini takdim etti. Başkan Çiftçi kadınların toplumun her alanında hak ettiği değeri en güzel şekilde bulması temennisinde bulunarak, kadınların Türk kültüründe ve dinimizde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti.