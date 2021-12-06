Başkan Eken: “Antakya Medeniyetler Korosu birlik ve beraberliğin en güzel örneği”

Sivas'ta düzenlenen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu-Dünya İnsan Hakları Günü Antakya Medeniyetler Korosu Konseri yoğun ilgi gördü.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Sivas AB Bilgi Merkezi tarafından Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle farkındalık uyandırılması ve İnsan Haklarına dikkat çekilmesi amacıyla Antakya Medeniyetler Korosu tarafından konser düzenlendi. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen Konsere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, il protokolü, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Oda üyeleri katıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, “STSO bünyesinde bulunan ve 10. yılını kutlayan Sivas AB Bilgi Merkezi şehrimize yönelik ciddi çalışmalara imza atmıştır. Çok sayıda hibe desteği verdiği projeyi hayata geçiren AB Bilgi Merkezimizin AB Türkiye Delegasyonunun katkılarıyla anlamlı bir organizasyona daha imza atarak Dünya İnsan Hakları Günü Antakya Medeniyetler Korosu ile Sivaslıları buluşturdu. Her birey kendi varoluşunu, doğasını yaşama ve gerçekleştirme hakkına sahiptir. 3 büyük semavi dine mensup ve 6 farklı mezhebe mensup sanatçılardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu da birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilemektedir. Eşsiz bir konser veren ekibe teşekkür ediyorum. Ayrıca konser için destek veren AB Türkiye Delegasyonuna ve Sivas AB Bilgi Merkezine de teşekkür ediyorum” dedi.