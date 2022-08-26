Başkan Eken, seçim listeleri hakkında açıklamalarda bulundu

" Seçimlere gölge düşürmeye yönelik bir çabadır"

Sivas TSO'ya müracaat eden tüm üyelerin listeleri alabildiğinin altını çizen Başkan Mustafa Eken, “Listeler tüm üyelerimize veriliyor. Seçim listeleri konusunda ise henüz TOBB'dan tarafımıza bildirim yapılmadı. Haliyle bahsedildiği gibi listeler verilmiyor gibi bir algı çalışması yapmak seçimlere gölge düşürmeye yönelik bir çabadır. Bu konuda kafasında soru işareti olan üyelerimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) ulaşarak bilgi alabilir” ifadelerini kullandı.

"Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımız devam edecektir"

Şeffalık ilkemizden taviz vermeyeceklerini belirten Eken, eski yönetimdeki kişiler de listelerle ilgili durumu çok net bildiklerini dile getirerek, "Başvuru yapan tüm üyelerimiz, listeleri alabiliyor. Bahsedilen seçim listelerini TOBB'un sisteme yüklemesi gerekiyor. Ancak henüz bu yapılmadı. Listeler onaylandığında üyelerimize bildirilecektir. Eski yönetimdeki arkadaşlar çok iyi bilmelerine rağmen algı oluşturmak için bunu yapıyorlar. TOBB'un göndereceği listelere müdahale etme durumumuz söz konusu değildir. İsteyen üyelerimiz, TOBB'dan da konuyla ilgili bilgi alabilir. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımız devam edecektir. Görevde olduğumuz süre içerisinde önem verdiğimiz şeffaflık ilkemizden taviz vermeyeceğiz. Seçim listeleri geldiğinde yine tüm üyelerimiz bunlara ulaşabilecekler” diye konuştu.