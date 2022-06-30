Başkan Eken: “Sivas'ın tamamı cazibe merkezine alınmalı”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda Sivas'ın tamamının Cazibe Merkezi çerçevesine alınmasını talep etti.

STSO Başkanı Mustafa Eken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa Başkanları katıldı. Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken burada yaptığı konuşmada Sivas iş dünyasının taleplerini aktardı.

“Kamu müteahhitleri kredi almakta zorlanıyor”

Başkan Eken, kredi garanti fonu limitlerinin artırılmasını istediklerini belirterek, “Kamu bankalarımız iş dünyamıza gerçekten ciddi destek oluyor. Kamu bankalarımıza teşekkür ediyorum. Özel bankalarımız hala kamu bankalarımızın seviyesine gelemedi. Üyelerimiz ve özellikle kamuya iş yapan müteahhitlerimiz kredi almakta güçlük çekiyor. Bu konuda Kredi Garanti Fonu (KGF) garantörlüğünde bir kredi uygulaması yapılmalı. Üyelerimiz bankalarda krediye erişimde zorlanıyor. Özellikle kamu müteahhitlerimizin alacağı karşılığında KGF limitleri tanınmasını ediyoruz” dedi.

“Haksız rekabet ortadan kalksın”

Başkan Eken, Sivas'ın tamamının Cazibe Merkezi çerçevesine alınmasını talep ederek, “Sivas Demirağ OSB Aralık 2021'de Cazibe Merkezleri çerçevesine alındı. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza, sanayi bakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın bakanım daha öncede size iletmiştim, Cazibe Merkezi çerçevesinde alınan diğer illerde OSB farklılığı yok. Ama Sivas'ta sadece Demirağ OSB bu çerçeveye alındı. Bundan da son derece memnunuz ve mutluyuz. Ama diğer OSB'lerimiz ile kendi aralarında bir haksız rekabet ortaya çıkıyor. Bu haksız rekabetin ortadan kaldırılması için diğer illerde nasıl uygulanıyorsa Sivas'ta da aynı şekilde şehrin tamamının Cazibe Merkezi çerçevesine alınmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Uçak seferlerinin sayısı arttırılsın”

Başkan Eken, Sivas'ın yatırımcıları yeni gözdesi haline geldiğini ifade ederek, “Yatırımcılarımız Sivas'a geliyor ancak ciddi bir sorunumuz var. İzmir ve Antalya uçak seferlerimiz yok. Ayrıca İstanbul'a yapılan uçuşlarda da sefer sayısı yetersiz kalıyor. Günler öncesinden uçaklar doluyor. İzmir'e direk uçak seferlerimiz yeniden başlatılmalıdır. Sefer sayıları yetersiz kalan ve azaltılan İstanbul uçak seferlerimiz arttırılmalıdır ek seferler düzenlenmelidir. Bu konuda TOBB, bakanlıklarımız ve havayolu firmalarımıza gerekli dosyalarımızı ilettik” diye konuştu.