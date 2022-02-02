Başkan zam yaptı, işçiler böyle teşekkür etti

Sivas Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 144 lira oldu, onlarca işçi başkana böyle teşekkür etti.

Geçtiğimiz gün Sivas Belediyesi ile yetkili sendika arasında yaklaşık 2 bin belediye işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalanmış, en düşük işçi maaşı 6 bin 144 lira olarak belirlenmişti. Bugün, Sivas Belediyesine bağlı çalışan işçiler belediye binası önüne toplanarak Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti. Bina önüne toplanan onlarca işçi dün yapılan zamdan dolayı mutlu oldu olduklarını ifade etti. Başkan Hilmi Bilgin işçilerle fotoğraf çekinerek bir süre sohbet etti.