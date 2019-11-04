Başkandan öğrencilere kitap hediyesi

Pazartesi ders başlangıcında düzenlenen törene katılan Başkan Bilgin, burada öğrencilere iyi dersler temennisinde bulundu. Bilgin, "İnşallah yarının Türkiye'si sizlerle daha güçlü olacak. Bizler de Sivas Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin, sizlerin ve eğitim camiasının emrindeyiz. Eğitim noktasında yapılacak her türlü projeye, her türlü ihtiyacınızda destek olacağız. Ülkemiz için, milletimiz için kendinizi iyi yetiştirmenizi rica ediyoruz. Bilgili olmanızı istiyoruz, bilginin kaynağı da okumaktır." şeklinde konuştu.

Törenin ardından sınıfları ziyaret eden Bilgin, başlatılan kitap okuma etkinliğine katkıda bulunmak için öğrencilere 'Dedemin Bakkalı, Beyaz Gemi ve Uzun Hikaye' kitaplarını hediye etti. Bilgi sahibi olan kişinin güçlü olacağını dile getiren Bilgin, kitap okumanın faydalarından bahsetti.

Daha sonra öğretmenler odasına geçen Bilgin, burada öğretmenlerin taleplerini dinleyerek gereken çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım da okulda düzenlenen etkinlikte hazır bulundu.