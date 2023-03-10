Başkanlar Kurulu STSO'da toplandı

Sivas'ta görev yapan başkanların bir araya gelerek oluşturduğu 'Başkanlar Kurulu', 41. toplantısını Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) gerçekleştirdi.

Toplantı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada; “20 sene önce kurulmasına öncülük ettiğim Başkanlar Kurulu'nun bir üyesi olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. İlimizin gelişmesine büyük katkı sunan Başkanlar Kurulu'nun önümüzdeki yıllarda da Sivas'ın gelişmesinde önemli bir yeri olacağına inanıyorum. İnşallah yeni dönemde de başarılı çalışmalara hep birlikte imza atarız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ise “Sivas'ın geleceği için, hep birlikte neleri yapmamız ve neleri planlamamız gerektiği konusunda bir çalışma yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bunun için hep birlikte oluşturacağımız bir yol haritası ile fikirlerimizi beyan etmemiz gerekiyor. Bilindiği üzere bazı meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilciliklerinde seçim ya da atamalar yoluyla görev değişiklikleri oldu, o nedenle bu bir tanışma toplantısı. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkanlar Kurulu'nda, Sivas'ın yol haritasının oluşturulması ve sorunların hep birlikte belirlenerek, çözümü noktasında takip edilmesi için mutabık kalındı.

Uzun bir aranın ardından ilk kez bir araya gelen Başkanlar Kurulu'nda toplantıların periyodik olarak yapılması kararı alındı.