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‘Başkent Kupası' heyecanını Ankaragücü ve Sivasspor yaşatacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi’nin ortaklaşa gerçekleştireceği, Ankara’nın başkent oluşunun 97.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi'nin ortaklaşa gerçekleştireceği, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında Ankaragücü ile Sivasspor ‘Başkent Kupası' maçında karşı karşıya gelecek.


MKE Ankaragücü ile DG Sivasspor arasında sezon başında yapılması planlanan ancak stat bakımı nedeniyle ertelenen ‘Başkent Kupası' müsabakası bu hafta sonu oynanacak. 10 Ekim Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı Burak Olcar, Tuğba Üçüncü, Mustafa Tosun ve Harun Tekin yönetecek.

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