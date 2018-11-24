Başkent umutları Sivas'ta son buldu

Ankara'ya yerleşmek üzere yurda kaçak yollarla giren 19 Afgan, Sivas'ta polis tarafından yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Van'dan yurda kaçak yollarla giren 11'i çocuk 19 Afgan, çeşitli ulaşım araçları ile vardıkları Sivas otogarında Ankara'ya gitmek üzere otobüs beklerken polis ekiplerine yakalandı. Üzerlerinde kimlik bulunmayan şahıslar kimlik tespiti için polis otosuna bildirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine götürüldü. Afganistan uyruklu şahıslar kimlik tespitinin ardından ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Polis ekiplerinin aralarında küçük çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlere karşı sıcak ve sevecen tavırları dikkat çekti.