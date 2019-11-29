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Başsavcı'dan Sivasspor'a tebrik ve destek

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Süper Lig’in lideri DG Sivasspor kulübünü ziyaret ederek hem tebrik etti hemde Kaşımpaşa maçı için başarılar dilediBaşsavcı Uğurlu, ziyarette Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Süper Lig'in lideri DG Sivasspor kulübünü ziyaret ederek hem tebrik etti hemde Kaşımpaşa maçı için başarılar diledi


Başsavcı Uğurlu, ziyarette Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.


Ziyarette konuşan Uğurlu, Sivasspor'un ligdeki iyi gidişatını değerlendirerek teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti. Uğurlu, ayrıca yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçı için Sivasspor'a başarılar diledi.


Günün anısına Otyakmaz ve Çalımbay, Uğurlu'ya kırmızı-beyazlı forma hediye etti.

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