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Batı'dan Doğu'ya uyuşturucu sevkıyatı

Sivas’ın Gürün ilçesinde İstanbul’dan Elazığ’a giden yolcu otobüsünde 40 gram metamfetamin ele geçirdi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde İstanbul'dan Elazığ'a giden yolcu otobüsünde 40 gram metamfetamin ele geçirdi.


Sivas'ın Gürün ilçesinde Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında, İstanbul'dan Elazığ'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü durdurularak arandı. Yapılan aramada, uyuşturucu maddeler arasında en tehlikelilerinden birisi olarak gösterilen 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin bulunduğu valizin sahibi M.B. (33) gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek, ilçe ve ülke güvenliğinin sağlanması adına yapılan yol kontrollerinin gece gündüz devam edeceğini söyledi.

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